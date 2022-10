ATLÉTICO x FLUMINENSE 01.10.2022 CAMPEONATO BRASILEIRO - Pedro Souza / Atletico MG

Publicado 01/10/2022 19:57

O Fluminense perdeu para o Atlético-MG neste sábado, por 2 a 0, no Mineirão. A partida também ficou marcada pela entrada dura de Felipe Melo em Zaracho, que repercutiu nas redes sociais. O jornalista Renato Maurício Prado foi um dos críticos ao meia tricolor.



"Jogador sujo, desleal, só entra na maldade. Acho que o juiz só não o expulsou, pra castigar o Diniz que não só o escalou como lhe entregou a faixa de capitão. Ele em campo é mais danoso que expulso", escreveu RMP.

Jogador sujo, desleal, só entra na maldade. Acho que o juiz só não o expulsou, pra castigar o Diniz que não só o escalou como lhe entregou a faixa de capitão. Ele em campo é mais danoso que expulso. https://t.co/wPjf0m1TWI — Renato M. Prado (@RMPoficial) October 1, 2022 No lance, Felipe Melo sequer recebeu cartão amarelo. Outros perfis de jornalistas, contas ligadas a futebol e torcedores do Fluminense também criticaram o volante pelo pisão em Zaracho.

Com a derrota, o Fluminense caiu para a terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos. O Internacional, que venceu o Santos, assumiu a vice-liderança do torneio. Se vencer o Botafogo na segunda-feira, o Palmeiras pode aumentar a vantagem para o Tricolor.