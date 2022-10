Nino, zagueiro do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 03/10/2022 09:00 | Atualizado 03/10/2022 09:14

Rio - Desfalque na derrota para o Atlético-MG, o zagueiro Nino tem boas chances de voltar ao Fluminense na partida da próxima quarta-feira contra o Atlético-GO, pelo Brasileiro. O defensor foi preservado do último jogo por conta de um desconforto muscular. As informações são do portal "globoesporte.com".

O retorno do zagueiro é bastante importante, já que o Fluminense não poderá contar com Manoel. O defensor foi expulso na derrota para o Galo e será desfalque no próximo compromisso do clube das Laranjeiras no Brasileirão.

Sem poder contar novamente com a sua defesa titular pelo terceiro jogo consecutivo, a tendência é que Felipe Melo siga atuando na equipe principal. As outras opções são os zagueiros David Braz e David Duarte.