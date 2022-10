Edmundo Coelho foi candidato a deputado estadual - Reprodução

Edmundo Coelho foi candidato a deputado estadualReprodução

Publicado 03/10/2022 14:49

Rio - As Eleições Gerais do Brasil, disputadas no último domingo, causaram grande polêmica dentro do Fluminense. De acordo com o portal "Netflu", alguns sócios receberam em seus e-mails, redes sociais pessoais e até mesmo correspondências, materiais de campanha de Edmundo Coelho, vice-presidente de ação social e governamental do Tricolor e que foi candidato à Deputado Estadual, e alegam que ele usou a base de dados do clube para isso. O Fluminense nega.

"O clube não liberou e foi informado pelo VP (Edmundo Coelho) que ele utilizou cadastro produzido por ele", garantiu o clube.

Questionado pelo "Netflu" sobre como o vice-presidente de ação social e governamental conseguiu os dados, o Fluminense não respondeu. O portal também tentou contato com Edmundo, mas não obteve retorno. Ele recebeu pouco mais de 4 mil votos no pleito do último domingo e não se elegeu.

Edmundo já havia se envolvido em uma polêmica sobre uso do Fluminense para fins políticos. Em 2020, ao participar de uma campanha de doações do clube, ele associou a ação com o fato de ser político, chegando a publicar em seu Instagram uma imagem assinando na legenda “Seu amigo, seu político e seu vice-presidente de ações sociais e governamentais do Fluminense”.