Fluminense e Umbro apresentaram a nova camisa em homenagem ao Outubro Rosa - Divulgação/Fluminense

Publicado 03/10/2022 11:25

O Fluminense lançou nesta segunda-feira a nova camisa especial em homenagem ao Outubro Rosa. A peça, produzida pela Umbro, faz parte da campanha de conscientização e prevenção ao câncer de mama, e tem o intuito de reforçar a importância da realização de exames periódicos a fim de identificar e tratar a doença ainda em sua fase inicial.

A campanha tem parceria com a FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama), que receberá 5% das vendas líquidas oriundas do novo uniforme. A nova camisa começa a ser vendida nesta terça-feira (4). A peça pode ser adquirida nas lojas oficiais do Fluminense e no e-commerce da Umbro.

Desde o início da parceria em 2020, a Umbro e o Fluminense lançaram uma camisa rosa em todos os anos, sempre no mês de outubro. O lançamento da peça de 2022 ainda faz uma homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, que foi um marco no desenvolvimento cultural brasileiro. As referências podem ser vistas no design da camisa, preenchida por grafismos geométricos em “jacquard”.