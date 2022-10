ATLÉTICO x FLUMINENSE 01.10.2022 CAMPEONATO BRASILEIRO - Pedro Souza / Atletico MG

ATLÉTICO x FLUMINENSE 01.10.2022 CAMPEONATO BRASILEIROPedro Souza / Atletico MG

Publicado 02/10/2022 13:39 | Atualizado 02/10/2022 13:41

Rio - O Fluminense voltou a sofrer com o desempenho de sua zaga na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, no último sábado, no Mineirão. A dor de cabeça com a defesa tricolor não foi novidade, já que o time de Fernando Diniz foi vazado em oito dos dez jogos do segundo turno do Brasileirão.

Dos dez jogos do returno, a dupla titular, formada por Nino e Manoel, esteve em campo em sete. Curiosamente, em um dos jogos em que o Fluminense não foi vazado, contra o Juventude, nenhum dos dois ficou a maior parte do tempo em campo. Felipe Melo iniciou a partida no lugar de Manoel, suspenso, e David Duarte substituiu Nino durante a partida, após o capitão sentir um incômodo muscular.

Confira os resultados do Fluminense no returno:

Fluminense 2 x 1 Bragantino

Santos 2 x 2 Fluminense

Fluminense 1 x 0 Cuiabá

Internacional 3 x 0 Fluminense

Fluminense 5 x 2 Coritiba

Fluminense 1 x 1 Palmeiras

Athletico-PR 1 x 0 Fluminense

Fluminense 2 x 1 Fortaleza

Flamengo 1 x 2 Fluminense

Fluminense 4 x 0 Juventude

Atlético-MG 2 x 0 Fluminense

Com a derrota para o Atlético-MG, o Fluminense perdeu a vice-liderança do Brasileirão para o Internacional, que venceu o Santos por 1 a 0 e chegou a 53 pontos. O time carioca volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, contra o Atlético-GO, em Goiânia.