Calegari - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 04/10/2022 10:00

Rio - A partida contra o Atlético-GO pode ser um recomeço para Lucas Calegari no Fluminense. Sem atuar como titular por mais de cinco meses, o jovem pode ter uma oportunidade inédita com Fernando Diniz no confronto desta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

O lateral, de 20 anos, é o favorito para começar como titular, graças a suspensão de Samuel Xavier. Calegari entrou nos minutos finais contra o Atlético-MG e encerrou um período de mais de três meses sem entrar em campo. Sua última oportunidade havia sido na goleada de 10 a 1 contra o Oriente Petrolero pela Sul-Americana.

Como titular, Calegari jamais teve uma oportunidade com Fernando Diniz. Seu último jogo nessa condição foi com Abel Braga na derrota por 1 a 0 para o Internacional, no começo do Brasileirão. A partida aconteceu no dia 23 de abril.

Uma das crias da base do Fluminense em Xerém, o lateral iniciou o ano como titular. Ele deu inclusive a assistência para um dos gols de Germán Cano na final do Carioca de 2022. Porém, com a chegada de Diniz perdeu espaço, graças também ao grande momento vivido por Samuel Xavier. Na atual temporada, Calegari entrou em campo em 21 jogos, fez um gol e deu um assistência.