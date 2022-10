Fernando Diniz - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Publicado 04/10/2022 20:14

A equipe do Fluminense pode ter mudanças para o jogo contra o Atlético-GO. O meia Nathan foi testado no lugar do atacante Matheus Martins nos últimos treinos e pode iniciar a partida desta quarta-feira, às 19h, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação inicial foi dada pelo "ge".



O zagueiro Nino, que não atuou por precaução depois de ter sentido um incômodo muscular contra o Juventude, viajou com o grupo e deve ser titular contra o Dragão. Felipe Melo e David Braz disputam a vaga de Manoel, expulso diante do Galo.

Além disso, Samuel Xavier, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não atua contra o Atlético-GO. Assim, Calegari assume a posição e tem chance na reta final de temporada.

Jhon Arias também viajou com elenco e deve jogar. O colombiano saiu nos minutos finais da partida contra o Galo por um desconforto, mas fez exames nos últimos dias e está tudo certo.

O Fluminense está com 53 pontos, na terceira posição, e quer voltar a diminuir a diferença para o líder Palmeiras, que venceu o Botafogo na última segunda-feira, no Nilton Santos.