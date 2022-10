Anderson Daronco será árbitro de Atlético-GO e Fluminense - Luciano Belford/Agência O Dia

Anderson Daronco será árbitro de Atlético-GO e FluminenseLuciano Belford/Agência O Dia

Publicado 04/10/2022 15:21

Rio - Marcada para a próxima quarta-feira, às 19h, no Estádio Antônio Accioly, a partida entre Atlético-GO e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, já tem a arbitragem definida pela CBF. O duelo será apitado por Anderson Daronco, que terá o auxílio de Rafael da Silva Alves e de José Eduardo Calza.

O quarto árbitro do jogo será Gabriel dos Santos Queiroz, enquanto o VAR terá como responsáveis Daniel Nobre Bins (árbitro de vídeo), Andre da Silva Bittencourt e Regildenia de Holanda Moura (observadora).

Na terceira posição da Série A, com 51 pontos, o Fluminense entrará em campo com o 19º colocado, que tem 25 pontos. Faltando nove rodadas para o fim do Brasileirão, o Tricolor tem apenas 1% de chance de título, segundo o matemático Tristão Garcia, e por isso, precisa manter a boa campanha para garantir o G-4 da competição.