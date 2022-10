Missão do Fluminense agora é permanecer com boa campanha para garantir G-4 do Brasileirão - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 04/10/2022 11:12

Rio - O Fluminense já esteve mais firme em busca do título do Campeonato Brasileiro. Com a derrota para o Atlético-MG, no último sábado, no Mineirão, e com a vitória do líder Palmeiras sobre o Botafogo, na última segunda-feira, no Nilton Santos, o Tricolor viu sua chance de levantar a taça da Série A reduzir de 3% para 1%. As informações são do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia.

O clube carioca ocupa a terceira colocação da tabela com 51 pontos. No entanto, o Palmeiras avançou para 63 e, consequentemente, a diferença de pontuação entre as duas equipes subiu para 12. O Internacional, vice-líder com 53 pontos, também tem a probabilidade de 1% de vencer o Brasileirão. Com isso, o Alviverde tem 98% de chance de levantar a taça nacional.

Contudo, o Fluminense ainda tem a missão de continuar sua boa campanha para terminar o Brasileirão no G-4 e garantir uma vaga na Libertadores de 2023. Para isso, o Tricolor precisará chegar aos 65 pontos. Ou seja, precisa vencer pelo menos cinco das nove rodadas restantes para conquistar 15 pontos e chegar aos 66.

Outra possibilidade para alcançar o acesso à Libertadores é pela fase preliminar. Para isso, o Fluminense terá que somar 61 pontos para terminar o Brasileiro no G-6. Ou seja, se vencer quatro partidas chegará aos 63 pontos.

Segundo o matemático, a classificação do Tricolor para a Libertadores pode acontecer com pontuações menores, mas não é garantido. Isso sem contar que o número de vagas diretas pode aumentar para até seis (e oito para a pré), dependendo dos campeões da Libertadores deste ano e da Copa do Brasil, além de suas colocações no Brasileirão.