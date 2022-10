Fernando Diniz faz bom trabalho no Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 05/10/2022 09:42

Fluminense e Fernando Diniz começaram a discutir a renovação de contrato para 2023. O empresário do treinador, Giuliano Bertolucci, reuniu-se com o presidente do clube, Mário Bittencourt, e o diretor de futebol, Paulo Angioni, na segunda-feira para dar os primeiros passos na negociação. A informação é do site 'Ge'.



Com o início oficial das conversas, foi discutido qual seria o plano do Fluminense para Diniz, que não participou da reunião. Entretanto, o tempo do novo contrato ainda não foi definido.



Ainda assim, a definição sobre a renovação deve demorar, já que na segunda quinzena deste ano o Fluminense terá eleição para escolher o presidente para o próximo triênio. Mário é candidato à reeleição, mas um acordo com o treinador para 2023 depende de quem for eleito.



Com contrato até o fim de 2022, Fernando Diniz se valorizou graças ao bom trabalho que faz pelo Tricolor nesta temporada. Na briga pela parte de cima da tabela, o treinador até mesmo é especulado como opção para a Seleção, no lugar de Tite, que sairá ao fim da Copa do Mundo.