Fluminense foi derrotado pelo Atlético-GO MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 05/10/2022 20:58

Goiás - Parecia que o Fluminense finalmente conseguiria encerrar seu jejum de vitórias fora de casa. No primeiro tempo, o Tricolor abriu dois gols de vantagem, porém, em mais uma atuação caótica do sistema defensivo, o clube das Laranjeiras cedeu a virada para o Atlético-GO no segundo tempo e acabou derrotado por 3 a 2.

Com a derrota, o Tricolor continua com 51 pontos e segue no G-4. Na próxima rodada, o clube carioca vai receber o América-MG, no Maracanã, no domingo. Já o Atlético-GO continua em penúltimo lugar e irá receber o líder Palmeiras, na próxima segunda-feira, no Antônio Accioly.

A partida começou com o Fluminense rapidamente abrindo o placar. Aos 3 minutos, Paulo Henrique Ganso foi derrubado dentro da área. Após revisão do VAR, Anderson Daronco assinalou pênalti. Na cobrança, Jhon Arias bateu bem e abriu o placar para os cariocas.

Em vantagem no placar, o Fluminense chamou o Atlético-GO, que coordenou as melhores ações do primeiro tempo. Porém, como quem não faz leva, o Tricolor ampliou. Primeiro aos 31 minutos, Cano balançou as redes, mas o lance acabou anulado pelo VAR. Cinco minutos depois, após cruzamento de Martinelli, novamente o argentino conferiu, desta vez, sem qualquer anulação da arbitragem.

A vantagem era superior ao que o clube carioca havia produzido e ela acabou reduzida antes do fim do primeiro tempo. Após revisão do VAR, Daronco assinalou penalidade de Nino aos 43 minutos. Na cobrança, Churín diminuiu para os donos da casa em Goiânia.

O segundo tempo foi de bastante equilíbrio. O Fluminense tentou impor mais o seu ritmo e teve boas chances de ampliar com Cano e Martinelli. No entanto, o Atlético-GO era bem perigoso, principalmente em lances de bola área. Aos 29 minutos, após cobrança de escanteio, Baralhas finalizou dentro da área, sem chances de defesa para Fábio.

E o pior ainda estava por vir. Diniz fez muitas mudanças, mas o Fluminense seguiu bagunçado. Com isso, o Atlético-GO aproveitou e conseguiu a virada. Aos 42 minutos, Marlon Freitas finalizou de fora da área, a bola bateu na defesa tricolor e matou qualquer reação de Fábio.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 3 X 2 FLUMINENSE



Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/ RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/ RS) e José Eduardo Calza (RS)

Cartões amarelos: Airton, Baralhas, Jefferson, Léo Pereira (ACG)

Cartão vermelho:

Gols: Arias, do Fluminense, aos 4'/1ºT; Cano, do Fluminense, aos 36'/1ºT; Churín, do Atlético-GO, aos 45'/1ºT; Baralhas, do Atlético-GO, aos 29'/2ºT; Marlon Freitas, do Atlético-GO, aos 43'/2ºT



ATLÉTICO-GO: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique (Jefferson); Willian Maranhão, Baralhas e Shaylon (Jorginho); Airton, Luiz Fernando (Léo Pereira) e Churín. Técnico: Eduardo Souza



FLUMINENSE: Fábio; Calegari (Caio Paulista), Nino, Felipe Melo (Marrony) e Cristiano (Willian Bigode); André, Martinelli, Nathan (Michel Araújo), Ganso e Arias (Matheus Martins); Cano. Técnico: Fernando Diniz