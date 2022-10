Fernando Diniz - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 05/10/2022

Rio - No começo da temporada, o setor defensivo era considerado um dos que geravam menos preocupação no Fluminense. Além da manutenção de todos os zagueiros da temporada passada, o Tricolor ainda realizou uma contratação. No entanto, com o avançar da temporada, as opções foram minguando e o setor se tornou motivo de preocupação para Fernando Diniz.

Dos zagueiros que iniciaram o ano, o Fluminense não pode mais contar com dois. Luccas Claro deixou o Tricolor já no segundo semestre rumo ao futebol turco, enquanto Matheus Ferraz sofreu uma grave lesão e só atua no ano que vem.

Atualmente, Fernando Diniz conta com quatro especialistas para a função: Nino, Manoel, David Braz e David Duarte. Apesar da dupla titular inspirar confiança, os reservas não contam com o mesmo prestígio. Sem poder escalar Nino e Manoel desde o clássico contra o Flamengo, por conta de lesões ou suspensões, Diniz optou por improvisar Felipe Melo na função, preterindo David Braz e David Duarte.

Braz iniciou o ano como titular, mas não conseguiu repetir as boas atuações do ano passado e acabou perdendo espaço. Já Duarte, reforço do Fluminense para 2022, pouco atuou e não mostrou segurança nos poucos minutos que esteve em campo. Além disso, sofreu com muitas lesões na temporada.