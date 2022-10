Willian pode alcançar 50 jogos com a camisa do Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Willian pode alcançar 50 jogos com a camisa do FluminenseMailson Santana / Fluminense

Publicado 05/10/2022 15:35

O atacante Willian pode atingir uma marca especial com a camisa do Fluminense. O jogador, de 35 anos, completará 50 jogos pelo clube caso entre em campo nesta quarta-feira (5), às 19h, contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Willian foi contratado neste ano após deixar o Palmeiras. O atacante chegou sem custos ao Fluminense e assinou por duas temporadas. Ele entrou em campo 49 vezes, sendo 17 como titular, marcou seis gols e deu seis assistências.

Apesar de reserva, Willian é um dos jogadores mais utilizados na temporada, tendo se tornado uma espécie de 12º jogador sob os comandos de Abel Braga e Fernando Diniz. Entre as principais estatísticas, ele aparece entre os cinco melhores artilheiros, garçons e mais participações de jogos.

Em 3º lugar no Brasileirão, o Fluminense encara o Atlético-GO nesta quarta-feira (5), às 19h, no Antônio Accioly, pela 30ª rodada. O Tricolor não venceu as últimas cinco partidas fora de casa na competição e busca encerrar o jejum para tentar recuperar a vice-liderança.