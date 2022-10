Equipe sub-17 do Fluminense treina ao lado da seleção chilena - Divulgação/Fluminense

Publicado 05/10/2022 17:32

Rio - A equipe sub-17 do Fluminense teve um treino especial nesta quarta-feira (05). Os jogadores do Tricolro realizaram, pela primeira vez, atividades ao lado da seleção chilena, no Centro Esportivo Qírin. O treinamento foi comandado pelo técnico Carlos Larocca, que segue a frente do clube carioca no Torneio Leonel Sánchez Lineros. Após as atividades, o treinador destacou a importância de estar ao lado da seleção chilena.

"Tivemos hoje um treino de integração com a seleção do Chile e a oportunidade de apresentar um pouco da nossa metodologia para a comissão técnica chilena. Eles ficaram bem impressionados com o que estamos fazendo em Xerém. No campo, fizemos um trabalho conjunto com os atletas e foi muito proveitoso também", destacou o treinador.



O Fluminense estreou na competição vencendo o Palestino, do Chile, por 1 a 0, na última terça-feira (04). Após a atividade com a seleção local, o técnico Carlos Larocca comentou sobre a importância do resultado.

"Foi um jogo bem equilibrado. Demoramos um pouco a nos adaptar, principalmente por conta do frio, mas conseguimos uma boa vitória. Seguimos nossa missão aqui de trabalhar para desenvolver estes meninos e, se possível, trazer mais um título internacional para a base do Fluminense", destacou.



O elenco sub-17 do Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (06), para o duelo com o Colo-Colo, pela segunda rodada do Torneio Leonel Sánchez Lineros. Na competição, o Tricolor, o Colo-Colo, o Palestino e a seleção chilena se enfrentam em um turno único, sendo campeão quem obter mais pontos na soma das partidas.