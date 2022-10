Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - Contra o Atlético-GO, o Fluminense deixou escapar uma vitória que parecia certa após abrir dois gols de vantagem e saiu de Goiânia com nenhum ponto. Apesar do resultado extremamente negativo contra o penúltimo colocado, Fernando Diniz não acredita que a derrota gere um impacto negativo no grupo para os próximos jogos do Brasileiro.

"Não temos que pensar no impacto que vai ter. Temos que pensar no próximo jogo e tentar vencer. Não tem justificativa, tem que tentar vencer. Temos mais oito jogos. O time, hoje, até os 10 do segundo tempo jogou muito bem. Jogar aqui é difícil. No primeiro tempo, fizemos uma partida taticamente quase que perfeita, marcando muito alto na maioria do tempo, provocando muitos erros, criando chances de gols. Fizemos dois gols, tivemos um gol anulado. Se vira 2 a 0, provavelmente a história tinha mais chance de ser outra. Agora é pensar para frente no sentido de pontuar. Tem o impacto de melhorarmos ainda mais", afirmou.

O treinador também explicou as modificações que fez na reta final da partida, que acabaram deixando a equipe desarrumada. Ele afirmou que alguns jogadores do Fluminense sentiram problemas físicos e pediram para sair.

"Acho que não (preocupa). Ele estava se queixando, deixei ele mais um pouco. Mas não é uma coisa que sentiu, não foi uma dor incapacitante dele seguir no jogo. Tiramos mais para preservar, assim como o Calegari sentiu câimbras. O Cris Silva também sentiu desconforto. As mudanças foram porque os jogadores solicitaram as saídas", disse.