Ribery sofre traumatismo craniano leve após acidente de carro na Itália - Foto: Divulgação/Salernitana

Publicado 07/10/2022 12:33 | Atualizado 07/10/2022 12:33

O atacante Frank Ribery deve se aposentar do futebol nesta temporada. O francês, de 39 anos, atualmente defende o Salernitana, da Itália, e não entra em campo desde 14 de agosto. O jogador tem sofrido com dores no joelho e possibilidade de pendurar as chuteiras ganhou força nos últimos dias, de acordo com informações da imprensa italiana.

O clube e o jogador ainda não se pronunciaram, mas o anúncio oficial deve acontecer em breve. Ribery foi contratado pelo Salernitana em setembro do ano passado. O astro francês entrou em campo 25 vezes e ajudou o clube a evitar o rebaixamento no Campeonato Italiano na temporada 2021/22. Desde agosto, no entanto, ele tem sofrido com dores no joelho que o impedem de treinar e jogar.

O Salernitana foi o sétimo clube da carreira de Ribery. Antes de chegar ao Salernitana, ele defendeu a Fiorentina, também da Itália. No Bayern de Munique, onde atuou entre 2007 e 2019, o francês viveu o seu melhor momento. Na temporada 2012/13, foi eleito o melhor do mundo pela Uefa e ficou em terceiro na premiação da Fifa.

Com a camisa do Bayern de Munique, Ribery conquistou nove vezes a Bundesliga, seis edições da Copa da Alemanha, cinco Supercopas da Alemanha, um título da Liga dos Campeões, uma Supercopa da Europa e um Mundial de Clubes. Ele também passou por Brest, Metz, Galatasaray, Olympique de Marselha e Fiorentina.