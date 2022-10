Tite convocará, no dia 7 de novembro, os 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo do Catar - Lucas Figueiredo/CBF

Tite convocará, no dia 7 de novembro, os 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo do CatarLucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/10/2022 09:00

Rio - No dia 7 de novembro, o técnico Tite anunciará, oficialmente, os 26 nomes que representarão o Brasil na Copa do Mundo do Catar. Embora muitos jogadores já estejam praticamente confirmados no Mundial, alguns ainda são duvida, e podem surpreender caso apareçam, ou não, na convocação final. Sabendo disto, o Jornal O Dia traz um panorama de todos os atletas que já foram convocados para defender a seleção brasileira, desde a Copa do Mundo da Rússia.

Após a eliminação para a Bélgica, em 2018, Tite optou por manter grande parte da base que disputou o Mundial, mas, ao mesmo tempo, tentou trazer caras novas, como os goleiros Hugo Souza, do Flamengo, e Gabriel Brazão, que na época defendia o Cruzeiro, e hoje veste a camisa da Inter de Milão. Pablo, que hoje também defende o Flamengo, Dedé, Andreas Pereira, Malcom e Lucas Moura também foram algumas das novidades do treinador após a Copa do Mundo.

A reformulação criada pelo treinador surgiu efeito com o passar do tempo. Dos 23 jogadores convocados para a disputa do Mundial da Rússia, apenas nove foram aproveitados por Tite nos amistosos contra Gana e Tunísia, em setembro deste ano, os últimos jogos da seleção antes da Copa do Catar.

Em 2019, Tite convocou, ao longo do ano, 25 novos jogadores, que não disputaram a Copa da Rússia. Entre as novidades, estão alguns nomes que são chamados até os dias de hoje, como o goleiro Weverton, o lateral-esquerdo Alex Telles e o atacante Vinicius Júnior. Além deles, alguns novos nomes também foram chamados, mas pouco aproveitados, como Bruno Henrique, Wesley Moraes, Daniel Fuzato e Rodrigo Caio.

No ano seguinte, Tite aproveitou para utilizar alguns jogadores que se destacaram nos Jogos Olímpicos de Tóquio, como Rodrygo, Matheus Cunha e Guilherme Arana. Além deles, o treinador convocou, ainda, os atuais destaques do Flamengo, Pedro e Éverton Ribeiro. Artilheiro do Brasileirão na época, Thiago Galhardo também apareceu na lista de Tite, mas foi pouco aproveitado.

Em 2021, jovens promessas seguiam aparecendo cada vez mais nas convocações da seleção. Antony, do Manchester United, e Raphinha, do Barcelona, foram uns dos que começaram a ser convocados com frequência. No gol, Everson e Gabriel Grando chegaram a ter oportunidades, mas sabiam que dificilmente pegariam a vaga de Alisson, Ederson ou Weverton.

Neste ano, Tite manteve a sua base dos amistosos de 2021, e convocou apenas três novos atletas. Gabriel Martinelli, Ibañez e Bremer apareceram pela primeira vez na lista do treinador, e podem ser surpresas na convocação final para a Copa do Mundo do Catar.

Confira a lista completa de todos os jogadores convocados por Tite desde a Copa da Rússia, e o ano que foram utilizados pela primeira vez após o Mundial:

GOLEIROS

Alisson, Ederson, Neto, Hugo Souza e Gabriel Brazão (2018)

Weverton, Cássio, Phelipe, Ivan, Santos e Daniel Fuzato (2019)

Everson e Gabriel Grando (2021)



LATERAIS

Filipe Luís, Alex Sandro e Danilo (2018)

Alex Telles, Fagner, Dani Alves, Jorge, Renan Lodi, Marcinho e Emerson Royal (2019)

Guilherme Arana (2020)



ZAGUEIROS

Dedé, Marquinhos, Felipe, Thiago Silva, Militão, Miranda e Pablo (2018)

Samir e Rodrigo Caio (2019)

Diego Carlos (2020)

Lucas Veríssimo, Léo Ortiz e Gabriel Magalhães (2021)



MEIAS

Casemiro, Arthur, Coutinho, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, Andreas Pereira, Renato Augusto, Walace, Paulinho e Rafinha (2018)

Allan, Fernandinho, Matheus Henrique e Douglas Luiz (2019)

Gabriel Menino e Éverton Ribeiro (2020)

Bruno Guimarães, Edenilson, Gerson e Fred (2021)

Ibañez e Bremer (2022)



ATACANTES

Neymar, Richarlison, Douglas Costa, Willian, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Everton Cebolinha, Malcom e Lucas Moura (2018)

David Neres, Felipe Anderson, Bruno Henrique, Vinicius Júnior, Gabigol e Wesley Moraes (2019)

Rodrygo, Matheus Cunha, Pedro e Thiago Galhardo (2020)

Hulk, Artur, Antony, Raphinha e Arthur Cabral (2021)

Gabriel Martinelli (2022)

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Logato.