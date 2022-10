Goleiro Bruno em ação pelo Atlético Carioca - Divulgação/Atlético Carioca

Goleiro Bruno em ação pelo Atlético CariocaDivulgação/Atlético Carioca

Publicado 06/10/2022 19:57

A nova etapa da carreira do goleiro Bruno Fernandes mal começou e já está cercada de polêmicas. Anunciado como nova contratação da Sociedade Esportiva Búzios para a disputa da quarta divisão do Campeonato Carioca, o jogador, condenado pela morte de Eliza Samúdio, virou alvo de revolta por parte de moradores da cidade de Búzios, no litoral do Rio de Janeiro.

De acordo com a "Folha de S. Paulo", moradores da cidade estão consternados com a decisão do clube da cidade em contratar o goleiro condenado, que está atualmente em regime semiaberto. Por isso, a população está organizando um abaixo-assinado contra a contratação do jogador, organizado por grupos feministas que visam proteger os direitos das mulheres. A intenção é entregar o ofício à prefeitura.

Questionado pela "Folha de S. Paulo" sobre os comentários negativos da contratação de Bruno no dia do anúncio feito pelo clube, o presidente da Sociedade Esportiva de Búzios, Renato Matos minimizou a repercussão e ressaltou que também há torcedores que apoiam a chegada do atleta de 37 anos. Na publicação do anúncio do atleta, o clube removeu os comentários do público após inúmeras críticas.

Bruno retornou ao futebol profissional em julho deste ano, quando foi anunciado pelo Atlético Carioca para disputar a quinta divisão do futebol carioca. Agora, foi emprestado ao SEB para a disputa da quarta divisão até o final da competição.