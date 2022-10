Lucas Paquetá - Divulgação / West Ham

Lucas PaquetáDivulgação / West Ham

Publicado 06/10/2022 17:50

Rio - Titular da seleção brasileira e recém-contratado pelo West Ham, após se destacar pelo Lyon, Lucas Paquetá não teve um começo tão bom no futebol europeu. Contratado pelo Milan no começo de 2019, o meia não conseguir ir bem na Itália. Ao relembrar o período complicado em Milão, o jogador afirmou que amadureceu bastante atuando no Velho Continente.

"O Mila foi um clube que me ajudou muito a viver novas experiências, porque eu era um moleque quando saí do Flamengo e fui para um clube novo, com expectativas e com uma pressão diferente. E hoje aprendi a trabalhar diferente, me comportar diferente... Chegar mais cedo, fazer meus treinamentos a parte, descansar, me alimentar... Vi que eu precisava para estar em um nível de Europa. Hoje, graças ao Milan, eu me tornei um jogador melhor, um ser humano melhor, então sou muito grato ao Milan também", disse em entrevista à ESPN.

Aos 25 anos, Lucas Paquetá afirmou que se sentiu muito sozinho em Milão. Além disso, o jogador revelou que a saída de Leonardo, ex-jogador da seleção brasileira e dirigente, do Milan acabou dificultando sua adaptação naquele momento.

"Foi um período complicado sim. Porque o Leonardo me levou e depois de quatro meses saiu. Daí eu me senti, não vou mentir, sozinho. Porque realmente não tinha brasileiros, nem portugueses. Não tinha ninguém. Depois o Rafael Leão chegou, e foi onde as coisas começaram. Porque nós, brasileiros, gostamos deste contato, desta troca de energia. Se eu tenho um amigo do meu lado, me sinto mais forte. Eu sou uma pessoa que costumo me comportar assim. E eu aprendi que eu não posso só me comportar dessa maneira, entendeu?", finalizou.