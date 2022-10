Elenco do América-MG durante treino no CT Lanna Drumond - Mourão Panda/América-MG

Publicado 06/10/2022 16:38

O futebol brasileiro pode presenciar mais uma venda de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) nos próximos meses. Em conversas avançadas com o empresário Robert Platek, o América-MG definiu o mês de novembro como prazo final para concluir a negociação, seja com desfecho positivo ou negativo.

Após cerca de seis meses nas tratativas, as partes estão em fase de trocas de documentos. A diretoria mineira adota postura otimista, mas aguarda o acordo final antes de levar a proposta ao Conselho Deliberativo do clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Superesportes".

O cenário é diferente do visto no início da temporada. Na época, o América-MG levou aos conselheiros um princípio de acordo com o empresário Joseph DaGrossa, mas as partes tiveram um entrave no fim das conversas e encerraram as negociações, o que frustrou os planos para 2022.



O América-MG pode ser o quinto clube a finalizar a venda da SAF neste ano. Até o momento, Botafogo, Cruzeiro e Vasco negociaram participação majoritária sobre o capital da SAF para John Textor, Ronaldo e 777 Partners, respectivamente.



O Bahia recebeu proposta do City Football Group, mas a finalização da transação ainda depende de aprovação do Conselho Deliberativo e dos sócios.