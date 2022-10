Neymar sonha com a conquista de sua segunda Champions League - AFP

Neymar sonha com a conquista de sua segunda Champions LeagueAFP

Publicado 06/10/2022 15:34

Neymar explicou a receita para o Paris Saint-Germain conquistar a Champions League. Em entrevista à "PSG TV", canal oficial do clube francês, o atacante considera importante enfrentar adversários difíceis desde o início para chegar 'com casca' na reta final do torneio.

"A Champions League é uma competição muito difícil. Existem grandes jogadores e grandes equipes. Tem momentos nas partidas em que você tem que sofrer. Uma equipe para ser campeã precisa sofrer, aprender a sofrer. Sofrer de uma maneira que a gente não leve gols, não dê espaços ao adversário. Isso é bom acontecer agora, pois a gente vai se preparando para as fases finais", disse o craque.

Na última quarta-feira (5), o Paris Saint-Germain empatou com o Benfica por 1 a 1 na 3ª rodada do Grupo H. O brasileiro teve a oportunidade de dar a vitória ao clube francês em uma linda finalização de bicicleta, mas a tentativa parou no travessão.



Neymar tem no currículo um título de Champions League com o Barcelona e chegou em uma final com o PSG. Com um gol e duas assistências na atual edição do torneio, o camisa 10 busca ser um dos protagonistas da inédita conquista do clube do Parque dos Príncipes.