Haaland marcou duas vezes na goleada do Manchester City sobre o Copenhague pela Liga dos Campeões - Divulgação/Manchester City

Publicado 06/10/2022 15:21 | Atualizado 06/10/2022 15:22

Destaque na goleada do Manchester City por 5 a 0 sobre o Copenhague, nesta última quarta-feira (5), pela 3ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o centroavante Erling Haaland superou a marca do pentacampeão do mundo Rivaldo. O norueguês chegou aos 28 gols na história da competição e superou o brasileiro.

Na carreira, Rivaldo marcou 27 gols em 73 partidas disputadas na Liga dos Campeões. Ao todo, o brasileiro jogou a competição em 10 temporadas e defendeu três clubes: Barcelona, Milan e Olympiacos. Ele foi campeão com o Milan em 2002/03. Já Haaland está em sua quarta participação e já soma 28 gols em 22 jogos. Além do Manchester City, já defendeu o RB Salzburg e Borussia Dortmund.

Rivaldo não foi a única vítima de Haaland. Ele também superou Luís Suárez. O uruguaio marcou 27 gols em 50 partidas e estava empatado com o brasileiro. Atualmente no Nacional, do Uruguai, Luisito defendeu o Ajax, Barcelona e Atlético de Madrid na competição. Ele foi campeão em 2014/15, brilhando ao lado de Messi e Neymar.

Em breve, o norueguês pode ultrapassar outro brasileiro: Kaká, com 30 gols. Para entrar na lista dos dez maiores artilheiros da Liga dos Campeões, Haaland precisará marcar pelo menos mais 20 vezes. Ibrahimovic, em décimo, tem 48, e só é ameaçado por Neymar (42), Salah (38) e Mbappé (36).