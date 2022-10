Messi vive grande momento pela seleção da Argentina - ANDRES KUDACKI / AFP

Publicado 06/10/2022 14:01

Aos 35 anos, Messi disputará a quinta e derradeira Copa do Mundo na carreira. O craque da Argentina confirmou em entrevista à 'Star+' que o torneio no Catar será o último, e se disse ansioso para tentar ser campeão pela primeira vez.



"Sim, certamente (será o último)", garantiu Messi, que também falou sobre as chances da Argentina na Copa do Mundo.

"Não sei se somos os grandes candidatos. A Argentina é, sim, candidata sempre, pela história, pelo que significa. Ainda mais agora no momento em que chegamos. Há outras seleções que estão acima de nós hoje. Mas estamos muito perto".



Vice da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, Messi estreou no torneio em 2006, na Alemanha. Ele também disputou em 2010, na África do Sul, e em 2018, na Rússia. O jogador do PSG é o líder de uma seleção argentina em grande fase, que tirou o peso do jejum de título ao conquistar a Copa América de 2021.



"Estou contando os dias para o Mundial. Há um pouco de ansiedade e nervosismo ao mesmo tempo. Querer que seja logo, e o nervoso de estar ali, o que vai acontecer. Não vemos a hora que chegue, e também há o medo de querer ir bem", completou o craque.