LeBron James joga no Los Angeles LakersFoto: Divulgação/AFP

Publicado 06/10/2022 18:22

Um dos maiores nomes da história do basquete, LeBron James quer estender seu legado para fora das quadras. O atleta, que já é acionista do Liverpool, tornou pública a vontade de ser dono de uma franquia da NBA. O local já está escolhido: Las Vegas.

A declaração foi feita em tom de cobrança a Adam Silver, comissário da liga norte-americana de basquete, após a derrota do Los Angeles Lakers para o Phoenix Suns, em partida da pré-temporada. O duelo aconteceu em Las Vegas e o jogador se derreteu pelos fãs da cidade.

"Las Vegas tem a melhor base de fãs do mundo. Eu adoraria trazer um time para cá. Seria incrível. Eu quero um time aqui, Adam. Obrigado", disse LeBron James.

A abertura de uma franquia em Las Vegas - e em Seattle - faz parte do projeto de expansão da NBA para 32 equipes. De acordo com a imprensa americana, existe a possibilidade do anúncio oficial ser feito ainda neste ano. É improvável, no entanto, que a inclusão dos times ocorra antes de 2025.

Liverpool, baseball e hóquei: os investimentos de LeBron



LeBron James tem longa experiência no mundo dos negócios esportivos. O ala do Los Angeles Lakers é acionista do Liverpool desde 2011, quando comprou 2% das ações do clube. Em março de 2021, ele se tornou sócio do Fenway Sports Group (FSG) e ampliou sua participação acionária no clube inglês.



Desde que fechou acordo com o grupo, LeBron também é proprietário de parte do Boston Red Sox (MLB), do Pittsburgh Penguins (NHL), da Roush Fenway Racing (Nascar) e do canal esportivo NESN.



A FSG está entre as maiores entidades de propriedade esportiva do mundo e tem ambição de comprar franquias na NFL e na NBA, além de olhar para times da MLS, WNBA e NWSL.