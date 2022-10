Arsenal venceu o Bodo/Glimt por 3 a 0 pela 3ª rodada da fase de grupos da Liga Europa - Daniel LEAL / AFP

Publicado 06/10/2022 18:06

Com time misto, o Arsenal venceu o Bodo/Glimt por 3 a 0, nesta quinta-feira, em Londres, pela 3ª rodada da fase de grupos da Liga Europa. Sem dificuldades, o time inglês construiu a vitória no primeiro tempo e manteve o 100% de aproveitamento. Nketiah, Holding e Fábio Vieira marcaram os gols, sendo o último com uma bela assistência de Gabriel Jesus.

O Arsenal manteve o 100% de aproveitamento na competição e, mesmo com um jogo a menos, lidera o Grupo A com folga. O time londrino tem seis pontos em dois jogos disputados, e é seguido pelo Bodo/Glimt, com quatro, em três partidas disputadas. O PSV, também com um jogo a menos, tem quatro, e é o próximo adversário dos Gunners na competição.

O JOGO

O Arsenal não teve dificuldades do início ao fim. A equipe londrina comandada pelo ex-jogador Mikel Arteta sabia concluir melhor as suas jogadas e, de tanto pressionar, abriu o placar com Nketiah, aos 23 minutos do primeiro tempo. Já o segundo gol saiu logo em seguida, aos 27, com Holding.

Na etapa final, o Bodo/Glimt conseguiu equilibrar a posse de bola e ficou mais presente no campo ofensivo, mas não foi uma ameaça. Ao longo do segundo tempo, Arteta acionou Gabriel Jesus, e o brasileiro resolveu no final. Após bela jogada individual, o camisa 9 encontrou Fábio Vieira para fechar o placar.