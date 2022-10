Everton Cebolinha, do Flamengo, foi um dos quatro expulsos no Fla-Flu, por confusão com Caio Paulista, do Fluminense - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/10/2022

Rio - Os jogadores expulsos no clássico entre Flamengo e Fluminense, no dia 18 de setembro, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão, serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na próxima segunda-feira, às 13h. Ao todo, foram cinco cartões vermelhos na partida: Cebolinha e Marinho, pelo lado do Flamengo, e Caio Paulista, Manoel e David Braz, pelo Fluminense.

Cebolinha, Marinho, Caio Paulista e Manoel, que foram expulsos por Raphael Claus na confusão que aconteceu na reta final do jogo, serão enquadrados no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente". A pena é de um a três jogos de suspensão.

Já David Braz, expulso no banco de reservas ainda nos primeiros minutos, por reclamação, foi denunciado pela procuradoria no artigo 258, que fala em "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras do Código". O defensor pode pegar gancho de uma a seis partidas.