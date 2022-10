Em má fase no Manchester United, Cristiano Ronaldo entra na lista do Galatasaray (Foto: GLYN KIRK / AFP) - GLYN KIRK / AFP

Em má fase no Manchester United, Cristiano Ronaldo entra na lista do Galatasaray (Foto: GLYN KIRK / AFP)GLYN KIRK / AFP

Publicado 06/10/2022 17:10

Em má fase e visivelmente insatisfeito com a camisa do Manchester United, o craque português Cristiano Ronaldo não deve permanecer na Inglaterra na próxima janela de transferências, embora não esteja atraindo interesse dos grandes clubes europeus. No entanto, o veterano de 37 anos é o sonho de consumo do presidente de um grande clube da Turquia: o Galatasaray.

Em entrevista à TV oficial do clube, o dirigente Eden Timur confirmou o interesse na contratação do atacante português e ressaltou que a diretoria do clube está pensando em nomes "muito diferentes", afirmando que não há limites para a imaginação da diretoria.

"Estamos pensando em nomes muito, muito... diferentes. Não há limites para a nossa imaginação, mas não vou dar nomes agora porque vamos continuar as negociações na reabertura do mercado", afirmou Timur.

De acordo com o site "Fotomac", o Galatasaray está pronto para fazer de Cristiano Ronaldo o atleta mais bem pago da história do campeonato turco já na próxima janela de transferências. O trunfo da negociação seria um projeto montado visando a participação efetiva na Champions League.

A última janela de transferências do Galatasaray já mostrou uma grande ambição por parte do clube, que fechou com nomes de renome no mercado internacional. As principais contratações foram o atacante Mauro Icardi, ex-PSG, o ponta Dries Mertens, ex-Napoli, e o meia Juan Mata, ex-Manchester United.