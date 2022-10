Jorge Jesus - Divulgação / Fenerbahçe

Publicado 06/10/2022 17:20

Rio - Pouco tempo à frente do Fenerbahçe, Jorge Jesus já vem chamando a atenção do elenco e da imprensa turca com suas decisões. De acordo com informações do portal "Fanatik", o português criou uma cartilha de regras que vem afetando o grupo neste começo de trabalho.

Segundo o site, há duas regras que são muito importantes. A primeira tem a ver com o horário do começo das atividades. Jorge Jesus obriga que todos o elenco a se apresentar todos os dias até às 9h. Qualquer minuto de atraso gera uma multa em euros por atletas. Cada centavo arrecadado é distribuído entre os funcionários do clube no final de cada mês. A regra também vale para o próprio comandante.



A outra tem a ver com o peso dos jogadores. Cada quilo acima do normal, também gera penalização. Assim como na regra anterior, Jorge Jesus distribui o valor entre os funcionários do clube tudo. Neste caso específico, o treinador não é avaliado.

Nos bastidores do Fenerbahçe, as regras são vistas com bons olhos e tem dado, aparentemente, bons resultados na equipe dentro de campo. Até o momento, o treinador, de 68 anos, dirigiu o clube turco em 18 partidas. São 8 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas.