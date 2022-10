Brazil's forward Neymar celebrates after scoring his team's third goal during the friendly football match between Brazil and Tunisia at the Parc des Princes in Paris on September 27, 2022. - AFP

Brazil's forward Neymar celebrates after scoring his team's third goal during the friendly football match between Brazil and Tunisia at the Parc des Princes in Paris on September 27, 2022.AFP

Publicado 06/10/2022 18:09

Neymar abriu o jogo sobre seus objetivos na temporada. Em entrevista à PSG TV, o atacante destacou que quer "ganhar tudo" tanto com o PSG quanto com a Seleção Brasileira. Nesse sentido, ele afirmou que sonha em vencer a Copa do Mundo e mostrou confiança de que o Paris Saint-Germain conquistará a Champions League "logo menos".

"Estou muito empolgado e muito feliz por ter começado bem e pelos jogos que a gente vem fazendo tanto no Paris Saint-Germain quanto na seleção brasileira. Então, é um objetivo desse ano, de vencer com as duas equipes, ganhar tudo com o PSG e ganhar tudo com a seleção brasileira. Temos uma Copa do Mundo que se aproxima, a gente sabe quão é difícil, mas eu tenho o sonho muito grande de vencer. E estou esperando a Champions League, que tenho certeza que o Paris logo menos vai conseguir", disse Neymar.

O começo de temporada do atacante, vale destacar, chama atenção. Em 13 partidas disputadas, ele já marcou 11 gols e distribuiu nove assistências. Contudo, apesar disso, o jogador não acredita que há um "novo Neymar".

"Eu acho que não tem um 'novo Neymar', acho que as coisas simplesmente se encaixaram. Um começo de temporada muito bom, no qual eu tive quando cheguei aqui, nas duas, três primeiras temporadas. Estou feliz por começar a temporada bem, com gols, assistências, ajudando meus companheiros da melhor maneira possível. E a gente espera poder fazer uma ótima temporada e continuar assim até o final", analisou o atacante.