Luiz Henrique brilhou na vitória de virada do BetisFoto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Publicado 06/10/2022 18:49

O atacante Luiz Henrique, ex-Fluminense, foi peça fundamental na vitória do Betis sobre a Roma por 2 a 1 no Estádio Olímpico, nesta quinta-feira, pela terceira rodada do Grupo C da Liga Europa. O time da casa até saiu na frente no placar, mas os espanhóis conseguiram a virada com um gol e uma assistência do camisa 11.

Com o resultado, o Betis manteve o 100% de aproveitamento e segue na liderança isolada do grupo, com nove pontos conquistados. Já a Roma aparece em terceiro lugar, com três pontos.

Luiz Henrique, vale destacar, iniciou a partida no banco de reservas. Entretanto, Nabil Fekir sentiu um problema físico e precisou ser substituído logo aos 22 minutos do primeiro tempo.

OS GOLS

O placar foi aberto no Estádio Olímpico de Roma aos 34 minutos da primeira etapa. Após revisão no VAR, o árbitro Matej Jug marcou pênalti para a Roma. Na cobrança, Dybala colocou os italianos em vantagem.

O Betis, por sua vez, não se intimidou e logo conseguiu o empate. Aos 40 minutos, Luiz Henrique recebeu no meio, encarou a marcação e tocou atrás para Guido Rodríguez. O camisa 5 encheu o pé e bateu sem chances de defesa para o goleiro Rui Patrício.

A virada foi concretizada já nos minutos finais da etapa complementar. Aos 43, Rodri Sánchez fez boa jogada individual pelo lado esquerdo e cruzou na área. Luiz Henrique subiu mais alto do que o marcador e fez o segundo do Betis de cabeça.