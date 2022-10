Richarlison foi vítima de racismo na vitória da seleção brasileira por 5 a 1 sobre a Tunísia, no dia 27 de setembro, em Paris, na França - AFP

Publicado 06/10/2022 14:49 | Atualizado 06/10/2022 14:52

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, concedeu coletiva de imprensa na sede da entidade após anunciar um novo acordo de patrocínio. Um dos assuntos abordados foi o caso de racismo sofrido por Richarlison no amistoso da Seleção Brasileira contra a Tunísia, no fim de setembro, vencido por 5 a 1 no Parque dos Príncipes, em Paris, na França.

A Fifa abriu procedimento disciplinar logo após o último amistoso da Seleção antes da Copa do Mundo e, de acordo com Ednaldo, o processo evoluiu nos últimos dias. O dirigente elogiou a postura de Gianni Infantino, presidente da entidade mundial, e disse estar confiante em uma punição.

"A Fifa abriu um procedimento imediato com relação ao episódio. Parece que a gente fica pregando no deserto, mas vamos continuar pregando até todos entenderem que isso agride às pessoas. O presidente Infantino tem o mesmo pensamento de combater (o racismo) com veemência. Ele abriu o procedimento disciplinar, que está andando, e acredito realmente que terá punição", explicou Ednaldo.

O episódio aconteceu no último dia 27 de setembro, no primeiro tempo do amistoso contra a Tunísia. Depois do gol de Richarlison, o segundo do Brasil no confronto, uma banana foi arremessada no campo de jogo. Funcionários da CBF tentaram, mas não conseguiram identificar o autor.