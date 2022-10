Jorge Sampaoli - Divulgação / Sevilla

Rio - O Sevilla anunciou nesta quinta-feira o retorno do treinador Jorge Sampaoli. Esta será a segunda passagem do argentino pelo clube espanhol. Ele foi contratado para substituir Julen Lopetegui, que foi demitido após a goleada sofrida para o Borussia Dortmund, na Espanha, por 4 a 1, em partida válida pela Liga dos Campeões.

Sampaoli dirigiu o clube espanhol durante a temporada de 2016/17. Na ocasião, o técnico levou o Sevilla à quarta colocação do Espanhol e às oitavas de final da Liga dos Campeões. Porém, ele deixou o clube espanhol ao receber um convite para comandar a seleção argentina um ano antes da Copa de 2018. Na Rússia, os bicampeões mundiais foram eliminados nas oitavas de final.

Sem clube desde que deixou o Olympique de Marselha após o fim da última temporada europeia, Jorge Sampaoli afirmou que tinha o desejo de voltar a trabalhar no Brasil. No país, ele dirigiu o Santos em 2019 e o Atlético-MG em 2020. O argentino conquistou apenas o Campeonato Mineiro no país.