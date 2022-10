Galvão Bueno - Reprodução

Publicado 06/10/2022 12:44

Rio - A TV Globo deve promover um encontro para aparar as arestas entre Galvão Bueno e Zinho, ex-jogador do Flamengo e que atualmente é comentarista da ESPN. O ex-volante não esconde sua mágoa do narrador por conta de críticas ofensivas na Copa do Mundo de 1994 feitas pelo narrador, que chegou a chamá-lo de "jogadorzinho" e "enceradeira". As informações são do portal "Notícias da TV".

O reencontro entre a dupla fará parte do documentário sobre a vida de Galvão que está sendo produzido para o Globoplay e tem previsão de estreia para fevereiro de 2023. Zinho já aceitou conversar com Galvão, mas o "acerto de contas" ainda não aconteceu por conta de desencontros de agenda.

No auge da pandemia de Covid-19, quando a Globo reprisou a final da Copa de 94 entre Brasil e Itália, Galvão chegou a pedir desculpas a Zinho ao vivo durante o "Esporte Espetacular".

"Eu cheguei a pedir desculpas ao Cafu por alguns comentários feitos na decisão do tetracampeonato. Queria aproveitar aqui para pedir desculpas ao Zinho também, porque acho que, em alguns momentos, peguei pesado com alguns atletas", disse na época.