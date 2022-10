Lionel Messi tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2023 - AFP

06/10/2022

O Barcelona se reorganiza, aos poucos, financeiramente e os rumores sobre um retorno de Lionel Messi ganham força. O vice-presidente de finanças do clube, Eduard Romeu, concedeu entrevista coletiva, nesta quinta-feira, e voltou a falar sobre o possível retorno do astro argentino.

"Como quando ele jogou, eu jogo as bolas fora. É um problema para a gestão esportiva. Se ele considerar, vamos trabalhar. Mas sim, ele é um trunfo para o Barça e as portas do clube estão abertas para ele", declarou o dirigente.

Messi tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2023. Na última terça-feira, a jornalista Veronica Brunati cravou como certo o retorno do craque ao Barcelona ao término de vínculo com o clube francês.



Maior ídolo do Barcelona, Messi deixou a equipe em 2021 por conta da crise financeira vivida pelo clube, em que não podiam arcar com custos do astro. Assim, o jogador saiu de graça para o Paris Saint-Germain.