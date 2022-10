Antony - OLI SCARFF / AFP

Publicado 05/10/2022 21:30

Rio - Reforço do Manchester United para esta temporada, o atacante Antony pode ter se envolvido em um grande problema no clube inglês. De acordo com o jornal "The Sun", o brasileiro rejeitou uma orientação do treinador Erik ten Hag na goleada do último domingo para o City.

Desde sua transferência, ten Hag lembrou Antony de suas responsabilidades defensivas em todos os treinos do United. A mensagem foi reforçada ao jogador de 22 anos antes do duelo com o City. Mas Antony aparentemente esqueceu as instruções para irritação do seu treinador e do lateral direito Diogo Dalot", afirmou a publicação.

No clássico, o City levou a melhor sobre o rival e venceu por 6 a 3. Porém, o placar chegou a ficar 4 a 0 no primeiro tempo. Para tirar Antony do Ajax, o Manchester United desembolsou cerca de 85 milhões de libras (mais de R$ 500 milhões). O jovem vem sendo convocado por Tite para a seleção brasileira.