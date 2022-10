Oscar - Karim Jaafar /AFP

Oscar Karim Jaafar /AFP

Publicado 05/10/2022 19:48

Rio - O meia Oscar, de 31 anos, esteve perto de reforçar o Flamengo para o segundo semestre, mas o acordo acabou não acontecendo, mas o clube carioca alimenta a esperança de contar com o jogador no ano que vem. Porém, de acordo com o apresentador da Band, Neto, o Corinthians teria entrado na disputa.

Oscar tem contrato com o Shanghai Port, da China, e precisará da liberação do clube para ficar no Brasil no ano que vem. De acordo com o ex-jogador, o interesse do Timão passou a acontecer devido a um pedido do treinador Vitor Pereira.

O apoiador foi revelado pelo São Paulo, mas se destacou pelo Internacional, antes de ser vendido ao Chelsea. Ele atuou no futebol inglês de 2012 a 2017, quando embarcou para atuar pelo Shanghai Port. Oscar disputou a Copa de 2014 pela seleção brasileira.