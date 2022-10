Ronaldo Fenômeno, ex-jogador e acionista do Cruzeiro - Thomas Santos/Staff Images

Publicado 05/10/2022 19:21 | Atualizado 05/10/2022 19:23

O atacante Dusan Vlahovic, que irá enfrentar o Brasil na Copa do Mundo com a camisa da Sérvia, elogiou a equipe comandada por Tite. Após a vitória da Juventus sobre o Maccabi Haifa, por 3 a 1, pela Liga dos Campeões, o atleta também revelou a inspiração em Ronaldo Fenômeno, herói do penta em 2002.

"Eu era muito pequeno quando o Ronaldo jogava, mas ele era o máximo. Eu cresci um pouco com o Ronaldinho, que é da minha geração. O Brasil sempre teve jogadores extraordinários. Hoje, eles têm uma Seleção com vários jogadores fenomenais e é uma das melhores equipes do mundo", disse.

O sérvio citou Neymar, Vini Jr e Raphinha como os destaques da Seleção faltando menos 90 dias para a Copa do Mundo. As equipes têm encontro marcado para o dia 24 de novembro, na abertura do Grupo G.



Na atual temporada, Vlahovic vem sendo um dos destaques da Juventus apesar da campanha ruim da Velha Senhora na temporada. Em 10 jogos, o centroavante marcou seis gols e contribuiu com uma assistência.