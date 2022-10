Vinicius Junior fez um dos gols do Real Madrid - AFP

Vinicius Junior fez um dos gols do Real MadridAFP

Publicado 05/10/2022 17:53 | Atualizado 05/10/2022 18:09

Espanha - No Santiago Bernabeu, o Real Madrid venceu mais uma e seguiu com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões. Com gols de Vinicius Junior e Rodrygo, o campeão europeu levou a melhor e derrotou o Shakhtar Donetsk por 2 a 1 nesta terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos.

Todos os gols da partida aconteceram no primeiro tempo. Aos 12 minutos, os donos da casa abriram o placar. Tchouámeni fez boa jogada e tocou para Rodrygo, o atacante avançou e tentou o toque para Vinicius Junior, a bola, porém, voltou para o ex-jogador do Santos que finalizou para fazer o primeiro.

O segundo gol dos espanhóis saiu aos 27 minutos. Após bela jogada ofensiva do Real envolvendo Rodrygo, Benzema e Valderde, o autor do primeiro gol serviu Vinicius Junior que finalizou sem chances de defesa para o goleiro Trubin.

Em vantagem, o Real relaxou e sofreu um gol antes do intervalo. Mykhaylichenko chegou bem pela esquerda e acionou Zubkov, o atacante levou a melhor sobre Alaba e finalizou para diminuir para o Shakhtar Donetsk.

No segundo tempo, o Real administrou a vantagem e saiu com a vitória. Na próxima rodada, o clube espanhol vai voltará a encarar o clube ucraniano, na terça que vem, fora de casa. No outro confronto do grupo, o Celtics irá receber o RB Leipzig, na Escócia.

O clube espanhol lidera o grupo F da Liga dos Campeões com 9 pontos, o Shakhtar está em segundo lugar com 4. Na terceira posição aparece a equipe alemã com 3 pontos e em último, com apenas um ponto, está a equipe da Escócia.