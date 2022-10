Taça da Copa do Mundo - Foto: Adam BERRY / AFP

Publicado 05/10/2022 16:54

O governo do Catar anunciou medidas importantes para os servidores públicos que valerão entre os dias 1º de novembro e 19 de dezembro. Neste período, a jornada de trabalho começará às 7h e irá até às 11h (do horário local) e que 80% destes trabalhadores atuarão de forma remota.

A decisão do governo tem como objetivo reduzir o risco de congestionamento no trânsito com a chegada do público para a Copa do Mundo. Entretanto, como explicou o porta-voz do serviço de comunicação do Catar, Mohammed bin Nuwaymi Al Hajri, as empresas privadas e os setores de segurança, de saúde e de educação não estão incluídos na medida.

Além disso, entre os dias 1º e 17 de novembro, as escolas públicas e particulares ficarão abertas apenas de 7h às 12h - um fechamento mais cedo do que o normal. Já a partir do dia 18 começarão férias escolares, que irão durar até o dia 22 de dezembro.

Em tempo: a Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro, quando o Catar enfrenta o Equador no Al Bayt Stadium, às 13h (horário de Brasília).