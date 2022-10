Neymar e Mbappé - AFP

Publicado 05/10/2022 17:23

Rio - As notícias sobre o vestiário do PSG continuam sendo atualizadas na imprensa europeia. De acordo com o jornal espanhol "Marca", Neymar, estaria planejando uma "vingança" contra Mbappé, dentro dos gramados, para conseguir retomar o protagonismo de principal estrela do clube francês.

"A situação parece permanecer bastante tensa entre as duas estrelas do PSG apesar de várias tentativas do clube e pesos-pesados no vestiário de intermediar a paz. O brasileiro espera aplicar um nocaute no francês ao vencer a Copa do Mundo e, ao fazê-lo, ficará à frente de Mbappé, que está muito confiante nas chances de sua equipe no Catar", disse a publicação.

O principal problema entre os dois seria em relação ao posto de batedor oficial de pênaltis do PSG. Desde então, o relacionamento é visto como frio e, fora dos gramados, existe uma disputa pelo “trono” no clube francês.

"Neymar sabe que se conseguir arrebatar a cobiçada Copa do Mundo do francês, será dolorido para Mbappé. Seria a ‘vingança ideal’ após meses de disputas tensas. Todo jogador quer vencer, mas para Neymar e Mbappé, há uma competição individual acontecendo também", afirmou a publicação.