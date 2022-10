Neto criticou a diretoria do Flamengo - Reprodução

Publicado 05/10/2022 15:50

Rio - Ídolo do Corinthians, o ex-jogador Neto comentou, nesta quarta-feira (05), sobre a decisão da diretoria do clube paulista de pagar uma parte do ingresso de cada torcedor que deseje assistir a final da Copa do Brasil no Maracanã. Durante o "Donos da Bola", o ex-jogador fez duras criticas à diretoria do Flamengo, e, ao final, destacou que o Rubro-Negro se tornou um clube elitizado, e, por isto, seria menor que o Vasco.

"Vem essa notícia que o Duílio quer fazer que o torcedor raiz possa estar no campo. Não fazer igual ao Flamengo. R$ 400? Cobrar o ingresso nessa situação que a gente vive? Em uma situação de pobreza, não tem dinheiro para comprar cesta básica… que porcaria é essa? Que país é esse? Que futebol é esse que você vai cobrar R$ 400 de um torcedor. Foi o Flamengo que quis cobrar os R$ 400 e não o Corinthians. O Corinthians iria cobrar R$ 90. Isso é o time do povo. Se o Corinthians perder, está tudo certo", disse Neto, antes de completar:



"Talvez o Flamengo tenha ficado muito elitizado. Vocês pagam tanto dinheiro… quero saber quando não tiver Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Gabigol, Arrascaeta… esses caras que vocês estão pagando uma fortuna, quero ver se vão ter grana. Por sinal, o Vasco é maior que o Flamengo, tá falado", finalizou o ídolo do Corinthians.



Flamengo e Corinthians se enfrentarão na final da Copa do Brasil nos dias 12 e 19 de outubro. O duelo de ida será na Neo Química Arena, enquanto a volta será disputada no Maracanã. Ambas as partidas serão às 21h30.