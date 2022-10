Xabi Alonso - Divulgação/FIFA

Publicado 05/10/2022 15:10

Rio - Campeão da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, o espanhol Xabi Alonso, ídolo do Real Madrid, é o novo técnico do Bayer Leverkusen, da Alemanha. O ex-jogador assumirá a vaga deixada por Gerardo Seoane, que foi demitido na última semana por conta dos resultados abaixo do esperado pela diretoria da equipe.

"Eu conheço o Leverkusen do meu tempo na Alemanha [quando jogava no Bayern de Munique] como um clube excelente. O Bayer sempre teve grandes jogadores e vejo muita qualidade no elenco atual também. Nas minhas conversas com o clube, rapidamente ficou claro que, apesar da difícil situação atual, metas ambiciosas ainda estão traçadas. Estou muito animado para essa tarefa e estou seguro de que vamos fazer jus", destacou Xabi Alonso.

O espanhol estava livre no mercado desde que deixou o comando da equipe B do Real Sociedad, em junho deste ano. O principal objetivo de Xabi Alonso é garantir a classificação do Bayer Leverkusen para a fase de mata-mata da Liga dos Campeões da Europa. Atualmente o clube alemão está na terceira colocação do Grupo B, com três pontos conquistados em três partidas disputadas.