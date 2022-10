Ninho do Urubu - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Ninho do UrubuFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 05/10/2022 13:12

Rio - O PSG negou que o clube francês ou seu presidente Nasser Al-Khelaifi tenham qualquer interesse de realizar algum investimento no Flamengo ou mesmo de adquirir ações de uma possível SAF envolvendo o futebol do clube carioca.

O posicionamento da equipe de Paris se deu após a informação divulgada pelo jornalista Jorge Nicola de que o presidente do PSG teria buscado informações sobre o Flamengo. Além da falta de interesse do PSG, o Rubro-Negro também não tem planejamento de se tornar SAF.

Dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi é o atual CEO da QSI (Qatar Sports Investments), fundo de investimentos vinculado ao governo do Catar, presidente da Federação de Tênis do Catar (QTF) e vice-presidente da Federação Asiática de Tênis (ATF). Também foi diretor da Al Jazeera em 2006.

No momento no futebol brasileiro, o Botafogo, administrado por John Textor, o Vasco, gerido pela 777 Partners, e o Cruzeiro, que é comanda por Ronaldo Fenômeno, são os clubes que oficializaram a transformação em SAF recentemente. O Bahia está perto de fechar um acordo com o Grupo City.