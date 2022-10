Cristiano Ronaldo vive fase conturbada no Manchester United - OLI SCARFF / AFP

Publicado 05/10/2022 12:37

O retorno de Cristiano Ronaldo ao Manchester United não atingiu as expectativas criadas. Titular em três dos nove jogos do time na temporada 2022/23, o craque português assistiu do banco de reservas a goleada do Manchester City por 6 a 3, no último domingo (2), pelo Campeonato Inglês, e aumentou a insatisfação com o momento.

Questionado sobre a ausência de Cristiano Ronaldo contra o Manchester City, o técnico Erik Ten Hag afirmou que deixou o camisa 7 no banco "por respeito a sua carreira". Na véspera da partida contra o Omonia, nesta quinta-feira (6), pela Liga Europa, o treinador foi novamente perguntado sobre a situação do português, e admitiu que existe uma insatisfação.

"Cristiano Ronaldo é muito competitivo, como todos sabemos. Ele não ficou feliz porque não jogou domingo (contra o Manchester City). Nos treinos, ele está feliz, está treinando bem, com disposição, motivado e dá o seu melhor. É o que nós esperamos. Mas é claro que ele quer jogar e fica p... quando não joga", disse o treinador do Manchester United.

Na última temporada, Cristiano Ronaldo marcou 24 gols e três assistências em 39 partidas. Entretanto, o desempenho do Manchester United foi decepcionante e o time ficou fora da Liga dos Campeões da Europa, para a frustração do astro. Em 2022/23, o craque português marcou apenas uma vez em oito jogos, e foi titular apenas três vezes.