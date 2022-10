Ucrânia se juntou a Espanha e Portugal na candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2030 - GABRIEL MONNET / AFP

Ucrânia se juntou a Espanha e Portugal na candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2030GABRIEL MONNET / AFP

Publicado 05/10/2022 11:36

A Ucrânia se juntou a Portugal e Espanha na candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2030. Nikolay Pavlov, presidente da federação ucraniana de futebol, anunciou o acordo nesta quarta-feira (5), durante entrevista coletiva na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça.

"É uma honra anunciar que Portugal e Espanha incorporaram a Ucrânia na candidatura conjunta à Copa do Mundo de 2030. Tem significado especial fazer este anúncio na casa do futebol europeu. O futebol é muito mais do que futebol", disse Fernando Gomes, presidente da federação portuguesa.



A Uefa apoiou a decisão de inclusão da Ucrânia na candidatura. Espanha e Portugal oficializaram a sua candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo de 2030 no dia 5 de junho de 2021. A sede do Mundial de 2030 será anunciada no 74º Congresso da Fifa, em 2024.



Outras possibilidades

Espanha, Portugal e Ucrânia são os únicos a anunciaram oficialmente a candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2030. Eles devem rivalizar com outros países da América do Sul, Europa e África, que buscam apoio para oficializar a candidatura.



Na América do Sul, Argentina e Uruguai estudam a possibilidade de unir forças com Paraguai e Chile para oficializar a candidatura. No Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda devem se juntar. Já na África, Marrocos, Argélia e Tunísia também devem formar aliança.