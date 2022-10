Suárez estreou pelo Nacional em agosto, após retornar ao Uruguai - Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP

Publicado 05/10/2022 14:12

Luis Suárez não pretende voltar ao futebol europeu ao fim do contrato com o Nacional do Uruguai, em dezembro de 2022. Em entrevista ao jornal espanhol 'Marca', o atacante de 35 anos admitiu a possibilidade de ir para os Estados Unidos e jogar na Major League Soccer (MLS).



"Já fiz minha carreira europeia e saí de lá orgulhoso. Eu tinha muitas opções antes de vir para o Nacional, mas o significado de vir para o meu país também foi esse. Ainda não sei (sobre o futuro). A MLS É uma das opções que vejo muito perto, mas agora não penso nisso. Penso e gosto do Nacional", afirmou o uruguaio.



Suárez disputará a última Copa do Mundo da carreira no Catar, e não renovará com o Nacional ao fim do contrato. Pelo clube que o revelou, ele disputou 11 jogos e marcou quatro gols até o momento.