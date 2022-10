Floyd Mayweather se relacionou com Gallienne Nabila - Reprodução / Instagram

Floyd Mayweather se relacionou com Gallienne NabilaReprodução / Instagram

Publicado 05/10/2022 14:05 | Atualizado 05/10/2022 14:11

Rio - O boxeador Floyd Mayweather não tem limites quando o assunto é dinheiro. Talvez por esse motivo resolva agradar até mesmo suas ex-namoradas. Segundo o The Sun, o lutador surpreendeu a modelo Gallienne Nabila com um grande presente em uma festa realizada em Malibu (Califórnia) por ocasião de seu aniversário.

A lenda do boxe apareceu para a ocasião com um luxuoso Maybach, carro que custa nada menos que 180 mil euros, ou seja, cerca de R$ 1 milhão. O presente, que estava com um laço vermelho, deixou a modelo de 25 anos sem palavras, como pode ser visto em algumas das fotos publicadas pelo tablóide britânico.



A própria Nabila compartilhou o momento em seus stories do Instagram. "Se eu pudesse escolher qualquer carro do mundo, ainda seria este", disse a ex-parceira de Mayweather.

Até o momento não há confirmação de que os dois tenham reatado o relacionamento. Vale lembrar que Mayweather é um renomado colecionador de carros e se orgulha de ter em sua garagem mais de 100 veículos de todos os tipos e fabricantes, entre eles, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz, Bentley, Rolls Royce, Range Rover ou Maybach.