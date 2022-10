Pelé chegou aos 10 milhões de seguidores no Instagram - Reprodução/Twitter

Publicado 05/10/2022 14:51

O Rei Pelé comemorou nesta quarta-feira a marca de 10 milhões de seguidores no Instagram. O maior jogador de futebol da história, que luta contra um tumor e está fazendo quimioterapia, apareceu em um vídeo falando que "de 10 ele entende". Veja abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pelé (@pele) A rede social é o principal meio de comunicação do astro do futebol com seu público, onde ele externa suas opiniões, felicita pessoas importantes para o esporte e lembra de momentos marcantes de sua carreira.

Em textos em português e inglês na publicação, Pelé agradeceu seus seguidores e falou sobre a recuperação. "Meus amigos, eu estou muito feliz, pois eu cheguei a dez milhões de seguidores no Instagram. E vocês sabem que de número 10 eu entendo, né?", iniciou.



"Quero agradecer a todos, por todas mensagens de carinho que recebo diariamente. Ainda estou em tratamento, descansando em minha casa, e todos vocês me transmitem muita energia. Então, eu retribuo todo este amor, mandando 10 milhões de abraços apertados, um para cada um de vocês. Amor, amor e amor! Muito obrigado!", concluiu.



A postagem foi comentada por diversas personalidades com ligação com o futebol. O narrador da Globo, Galvão Bueno, comentou: "Eterno 10!! Rei Pelé!! Primeiro e único".

Rei do futsal, Falcão exaltou o craque santista que fez mais de mil gols na carreira: "Eterno". O Santos também comentou chamando o eterno craque de "Rei". Outros ex-jogadores como Tinga e Ricardo Rocha também comentaram.