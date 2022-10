Lionel Messi - AFP

Publicado 05/10/2022 18:08

Portugal - No duelo de líderes do grupo H da Liga dos Campeões, tudo igual em Lisboa. O Benfica e o Paris Saint-Germain empataram por 1 a 1 e dividem a ponta da chave. Neymar atuou os 90 minutos da partida, não marcou, mas deu uma assistência para o único gol dos franceses na partida.

O duelo começou com o Benfica pressionando, mas o PSG foi quem abriu o placar. Aos 20 minutos, em jogada que passou pelos pés do trio de ataque, Messi balançou as redes. Mbappé tocou para Neymar, que achou o argentino em belas condições para marcar.

Ainda no primeiro tempo, o Benfica conseguiu o empate. Aos 40 minutos, Enzo Fernández cruzou para a área do PSG, nenhum jogador do clube português conferiu, mas Danilo Pereira apareceu para jogar contra o próprio gol, deixando tudo igual em Lisboa.

No segundo tempo, o clube de Paris criou boas chances, mas não conseguiu fazer o segundo. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima semana, na França. A Juventus que está em terceiro lugar do grupo com 3 pontos irá encarar o Maccabi Haifa, em Israel, fora de casa. A equipe israelita não tem nenhum ponto na competição.