Goleiro Bruno em ação pelo Atlético CariocaDivulgação/Atlético Carioca

Publicado 05/10/2022 17:59

O goleiro Bruno Fernandes, conhecido pelo caso de assassinato envolvendo a modelo Eliza Samúdio, está de volta ao futebol profissional. O jogador de 37 anos foi anunciado como novo contratado da Sociedade Esportiva Búzios, clube que disputa a quarta divisão do Campeonato Carioca, também conhecida como Série B2. O anúncio foi feito através das redes sociais.

Com a frase "bem-vindo, goleirão!", o clube anunciou a chegada do goleiro com um vídeo exibindo imagens de Bruno realizando treinamentos e já usando a camisa do SEB. Nos comentários, no entanto, diversos internautas reprovaram a contratação e fizeram críticas à decisão do clube em contratar o polêmico atleta, condenado em 2013 pelo assassinato de sua ex-namorada. No entanto, Bruno progrediu para o regime semiaberto em 2019 e ficou livre para atuar profissionalmente.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, Renato Matos, presidente do clube de Búzios, minimizou as críticas sobre a chegada do goleiro à equipe. Embora reconheça os comentários negativos, ele também ressaltou os comentários de apoio.

"Há rejeição, sim, mas tem gente apoiando (a contratação de Bruno) também", afirmou Renato.

Bruno chega ao Sociedade Esportiva Búzios por empréstimo junto ao Atlético Carioca, clube que contratou o goleiro em junho deste ano para a disputa da quinta divisão do Campeonato Carioca.